RADIO DARC – Interview mit Theresa Thoma, DC1TH

Für diese Sendung von RADIO DARC haben die Redakteure eine spannende Gesprächspartnerin gewinnen können. Zu hören ist ein exklusives Interview mit Theresa Thoma, DC1TH.

Die IT-Expertin stammt aus dem bayerischen Fürstenfeldbruck arbeitet derzeit für mehr als ein Jahr auf der Forschungs-Station Neumayer-III in der Antarktis.

Vorbereitung für eine Marsmission

Theresa geht unter anderem darauf ein, was sie beruflich den ganzen Tag so tut, wie sie die Antennen für die

WSPR-Baken erneuert hat, einen neuen Balun installiert und auch was es auf der Station zu Essen gibt. Dazu erfährt der Hörer spannende Infos vom EDEN Gewächshaus, wo man in der Eiseskälte mehr als 200 kg Salat angebaut hat, als Vorbereitung für eine Marsmission.

Sendetermin: Sonntag, 2. Mai 2021 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM)

oder Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it:443

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

