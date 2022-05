Radio DARC – Klimawandel, Naturkatastrophen, Energiekrise, Sicherheit

Spannend ist, dass gerade die Technik Auswege aus vielen Problemen anbietet, denen die Menschheit aktuell gegenüber steht. Klimawandel, Naturkatastrophen. Energiekrise, Sicherheit – all das beherrscht momentan die Schlagzeilen. Was wir dagegensetzen sollten und was speziell die Rolle der Funkamateure sein kann, das erfahren sie in dieser Sendung.

# Zeitalter der Krisen

# Funkamateure helfen in Krisenfällen

I# nnovationen bei der Stroversorgung

# Funkamateure betreiben Völkerverständigung

# Funkwellen sind nicht gesundheitsschädlich

Sendetermin: Sonntag, 29. Mai 2022 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!