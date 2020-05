Radio DARC – Kommunikation trotz Virus – Diesen Sonntag auf Radio Sonnenschein ab 14 Uhr

Programmhinweise für die kommende Sendung #275 am Sonntag 24.05.2020

News aus dem DARC

Der Umbruch des DARC-Vereinslebens durch Corona

Die aktuelle Funkwetter-Vorhersage

Eva-Maria´s Technik-Ecke zu Iono-Scatter auf dem 6m Band

… und viel tolle Musik !

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

Was ist RADIO DARC ?

Unter dem Motto „Von Funkamateuren für Funkamateure“ wird wöchentlich auf diesem Sendeplatz ein regelmässiges DX- und Technik-Magazin ausgestrahlt, welches in ganz Europa gut zu empfangen ist. Aktuelle Meldungen aus dem Amateurfunk- und Kurzwellenbereich, Marktberichte, Technik-Tipps, DX-Meldungen und Interviews erwarten die Hörer ebenso wie abwechslungsreiche Musik aus den „goldenen“ 70er und 80er Jahren. Unsere Sendungen verfolgen auch einen Informations- und Bildungsauftrag für die Öffentlichkeit.

Die Programme sind in Anlehnung an die Machart früherer See-Sender wie Radio Noordzee International, Radio Veronica und Radio Caroline produziert. RADIO DARC ist in dieser lockeren Magazinform praktisch einzigartig weltweit und mittlerweile eines der letzten noch verbliebenen Kurzwellenprogramme überhaupt, welches in Deutschland produziert wird. Lang- und Mittelwelle ist bereits seit 2015 leider Geschichte.

Seit März 2015 sendet RADIO DARC seine Hauptsendung sonntags ab 11 Uhr MESZ (09:00 UTC) auf 6070 kHz AM im 49-m-Rundfunkband (für DL) und auf 7440 kHz AM im 41-m-Rundfunkband (für Europa)

Ab Sonntag 26. April 2020 auch im Sonnenschein-Programm – Immer sonntags ab 14 Uhr!