In der nächsten Sendung am Sonntag, 3. Mai 2020 geht es um höchst mysteriöse kosmische Erscheinungen, nämlich um Radioblitze, die uns aus den Tiefen des Weltalls erreichen. Diese wurden erst vor kurzem durch Radio-Teleskope entdeckt. Was steckt da dahinter, handelt es sich gar um Funksignale ausserirdischer Zivilisationen ?

Radio DARC im Sonnenschein-Programm – Immer sonntags ab 14 Uhr!

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!