Radio DARC – Nobelpreis für Physik – Quantenforschung – Quantencomputer

Die höchste wissenschaftliche Auszeichnung – der Nobelpreis für Physik –ging in diesem Jahr an den Franzosen Alain Aspect, den US-Amerikaner John Clauser und an den Österreicher Anton Zeilinger für bahnbrechende

Forschungen an Quanten.

Doch mal Hand aufs Herz, wissen Sie eigentlich, was diese Quanten sind ?

Und, wissen Sie auf welchen Phänomenen ein Quantencomputer beruht, wie sich ein solcher Rechner technisch realisieren lässt und welche Vorteile er bietet ?

Wenn nein, dann ein Beitrag zu diesem Thema heute genau das Richtige.

Sendetermin: Sonntag, 23. Oktober 2022 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

