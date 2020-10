Radio Darc – Physiknobelpreis: schwarze Löcher nachweisbar

Diese Woche war eine wahre Sternstunde für die Physik. Denn die schwedische Akademie der Wissenschaft erlieh letzten Dienstag den Physik-Nobelpreis an drei Wissenschaftler für den Nachweis schwarzer Löcher. Wurden diese bis jetzt nur vermutet, gelten sie nun in der Physik als beweisbar – und zwar mit Methoden

der Funktechnik.

Mehr darüber erfahren Sie in dieser Sendung.

Sendetermin: Sonntag, 18. Oktiber 2020 – 14:00 Uhr – Radio Sonnenschein

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

Zur Webseite von Radio DARC

Zur Webseite vom drc.bz