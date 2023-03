Radio DARC – Piratenradios – Sind Funkwellen gesundheitsschädlich ?

Foto: wikipedia

In dieser Sendung tauchen wir ab in die dunklen Welten der Piraten.

Nein, nicht die zwielichtigen Gestalten auf hoher See, die Schiffe überfallen, sondern die Rede ist von

Piratenradios und Schwarz-Sendern wie Radio Caroline oder Radio Veronica. Diese haben in den 1970er Jahren die Radioszene gehörig aufgemischt, mit höllisch guten Songs.

Dazu beschäftigen wir uns mit Nothilfe in Katastrophenfällen und mit der Frage, ob Funkwellen gesundheitsschädlich sind.

Sendetermin: Sonntag, 26. März 2023 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

