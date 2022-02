Radio DARC: Presse- und Informationsfreiheit – Die gute alte Kurzwelle kann Blockaden brechen

Um die Presse- und Informationsfreiheit steht es schlecht in unserer Welt. Es herrscht geradezu ein Medienkrieg in

diesen Tagen. Das Internet wird in vielen Ländern gefiltert, ausländische Sender an Ihrer Arbeit gehindert.

Aber, die gute alte Kurzwelle kann all diese Blockaden brechen.

Die Funkamateure wissen das schon seit Jahrzehnten.

Mehr dazu in dieser Sendung.

Sendetermin: Sonntag, 27. Februar 2022 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

Mitschnitte vergangener Sedungen