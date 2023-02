Radio DARC – Revolution bei Halbleitern – Sonnen-Eruption

Diesmal wollen wir uns unter anderem auch mit dem Thema „Smart Speaker“ beschäftigen und mit dem was sie so alles können. Unter anderem, Infos über RADIO DARC ausspucken.

Eva-Maria wird uns dann in Ihren Technik-Beitrag neue, revolutionäre Halbleiter vorstellen die es

ermöglichen, super-kleine Geräte zu bauen.

Und last but not least geht es um die extreme Sonnen-Erupton am 17.02. und Ihre Auswirkungen auf die Erde.

Sendetermin: Sonntag, 26. Februar 2023 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

