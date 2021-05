Radio DARC – Sonnensturm am 13. Mai 1921.

Vor fast genau 100 Jahren erreichte ein geo-magnetischer Sonnensturm die Erde. Das passiert zwar recht häufig und ist keineswegs ungewöhnlich. Aber der, von dem hier die Rede ist, der hatte es in sich. Und zwar derart, dass er es tagelang in die Schlagzeilen der breiten Presse schaffte. Was steckte da dahinter ?? In der kommenden Sendung von RADIO DARC begeben wir uns auf Spurensuche.

Sendetermin: Sonntag, 23. Mai 2021 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM)

oder Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it:443

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

Zur Webseite von Radio DARC

Zur Webseite vom drc.bz