Radio DARC – Spionage Software – Ein Handy in eine Wanze verwandeln

Heute geht es um Spionage-Software. Furore machte in den letzten Wochen die sogenannte Pegasus-Software der israelischen NSO-Group.

Mit Ihrer Hilfe können Ermittlungsbehörden und Geheimdienste Nutzer ausspähen und ein Handy in eine Wanze verwandeln. Journalisten und Politiker wurden auf diese Weise ausgespäht. Wie das Hacking von Smartphones funktioniert, das erfahren Sie in dieser Sendung.

Sendetermin: Sonntag, 29. August 2021 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM)

oder Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it:443

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!