Radio DARC – Technik der Solarzellen – Organische Solarzellen

Der Anteil von Solarstrom an der weltweit erzeugten Strommenge ist in den vergangenen Jahren rasant angestiegen. In Zukunft dürfte die Solar-Energie noch wichtiger werden. Nicht nur ist Strom aus der Sonne eine saubere Alternative zur fragwürdigen Verbrennung fossiler Energieträger wie Erdgas, Kohle und Öl.

Nein, die Technik entwickelt sich immer weiter und wird zunehmend unsere moderne technische Welt mit ökologischer Energie versorgen.

Wir stellen Ihnen heute im Rahmen einer Themensendung interessante Neuentwicklungen aus diesem Gebiet vor. Wussten Sie beispielsweise, dass man Prozessoren entwickelt hat, die Ihre Energie wie Pflanzen mit einem biologischen Prozess aus Sonnenlicht gewinnen?

Sendetermin: Sonntag, 11. September 2022 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it

