RADIO DARC – “Warum fasziniert Amateurfunk?” – Vorstellung Webradios

Seit März 2015 sendet RADIO DARC seine Hauptsendung sonntags ab 11 Uhr MESZ (09:00 UTC) auf 6070 kHz AM im 49-m-Rundfunkband (für DL) und auf 7440 kHz AM im 41-m-Rundfunkband (für Europa)

Sonntag, 12. Juli 2020 – 14:00 Uhr – Radio Sonnenschein

Was macht eigentlich die Faszination Amateurfunk aus? Warum beschäftigen sich in Deutschland mehr als 70000 Menschen in Ihrer Freizeit mit Kommunikationstechnik?

Wir begeben uns in der heutigen Sendung auf Spurensuche nach Königswusterhausen in der Nähe von Berlin, zum dortigen Ortsverband des DARC.

Eva-Maria DG9MFG wird in Ihrer Technik-Ecke verschiedene technische Plattformen für Webradios vorstellen.

Gruß und vy 73,

Rainer Englert (DF2NU)

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

https://drc.bz/