Radio DARC – Was haben Seifenkistenrennen mit dem Amateurfunk zu tun?

Was haben Seifenkistenrennen mit dem Amateurfunk zu tun ?

Nun durchaus einiges, wie Sie in dieser Sendung erfahren werden.

Die Mitglieder des Deutschen Amateur Radio Clubs haben nämlich einen Veranstalter in Freiburg als Streckenposten mit Ihren Funkgeräten unterstützt.

Dazu gibt es weitere Informationen zum Empfang von Radiosonden und das Funkwetter

Sendetermin: Sonntag, 9. Oktober 2022 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

