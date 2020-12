Was passiert eigentlich, wenn das Mobilfunknetz zusammenbrechen sollte?

Oder, wenn Sie schlicht in einem Funkloch sind und dringend Hilfe brauchen?

Die Funkamateure sind äusserst findige Leute und haben hierfür eine Lösung

entwickelt. Worin die besteht, das erfahren Sie in dieser Sendung.

Sendetermin: Sonntag, 13. Dezember 2020 um 14:00 Uhr auf

Radio Sonnenschein (UKW/FM) oder Webradio

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

