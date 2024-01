Radio DARC – Welt-Funk-Konferenz in Dubai

Im Dezember 2023 ist die Welt-Funkkonferenz in Dubai zu Ende gegangen.

Dort ging es auch um mehrere Themenblöcke, die für den Amateurfunk von

größter Wichtigkeit waren. So lag ein Antrag vor, die Benutzung des

23-cm-Bandes in Zukunft einzuschränken. Dass es doch anders kam, das

haben wir der fachlich fundierten Arbeit der Funkamateure und Ihrer

Arbeit in den ITU-Gremien zu verdanken. Daher hören Sie heute eine

Themensendung, in welcher wir aus erster Hand von der Welt-Funkkonferenz

berichten.

Sendetermin: Sonntag, 21. Januar 2024 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM), Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

