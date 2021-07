Radio DARC – Woodpecker – Fotos

Radio DARC – Woodpecker

Viele ältere Funkbegeisterte unter uns können sich sicher noch gut an die

an einen hämmernden Specht erinnernden Geräusche auf der Kurzwelle

erinnern, daher der Name: „Woodpecker“ englisch für „Klopfspecht“.

Bis zur Nuklearkatastrophe von Tschernobyl im Jahr 1986 war dieser Specht

täglich ungebetener Gast auf vielen Amateurbändern. Die Störsignale kamen

von einem sowjetischen „Überhorizont-Radar“. Es sollte mögliche ankommende

westliche Raketen in einem frühen Stadium erkennen.

Jetzt hat die Ukraine die riesige Antennenanlage bei Tschernobyl zum

geschützten Kulturerbe erklärt. Die Antennenkonstruktion aus Stahl ist

nicht weniger als 700 m lang und 150 m hoch und gehört damit zu den

größten Antennen, die Menschen jemals gebaut haben.

In diesesr Sendug können Sie mehr zur Geschichte des „Woodpeckers“ hören

und auch davon, welche (störende) Rolle Überhorizont-Radare heute immer

noch spielen. Wikipedia



Sendetermin: Sonntag, 4. Juli 2021 um 14:00 Uhr

auf Radio Sonnenschein (UKW/FM)

oder Webradio

oder via Google Chrome Browser (https/SSL):

https://stream.sunshine.it:443

Viel Spass beim Zuhören wünscht Walter Wiedenhofer (IW3BFW) 73!

Zur Webseite von Radio DARC

Zur Webseite vom drc.bz