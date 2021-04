Radio Sonnenschein Morningshow-Special: Juri Gargarin – der erste Mensch im Weltraum

Beitragsbild festlegen

Am Montag, 12. April wird in der „Morningshow“ Juri Gargarin gefeiert, der russische Kosmonaut, der am 12. April 1961 mit seinem Raumschiff Wostok1 die Erde umkreiste und somit der erste Mensch im All war.

Russland gewann damit den Wettkampf gegen die USA und setzte einen unverrückbaren Meilenstein in der Geschichte der Raumfahrt.

Barbara Bonmann erwartet ab 08.00 Uhr Stephan Bertagnolli und Dieter Seiwald von den Südtiroler Amateurastronomen Max Valier, um diese historische Meisterleistung am Jubiläumstag nachzuzeichnen und zu feiern.

Sogar in Moskau hat man vernommen, dass Radio Sonnenschein in Lana Juri Gargarin zu Ehren eine besondere Sendung veranstaltet und es sich nicht nehmen lassen, etwas zur Sendung beizusteuern.

Also nicht verpassen: Das Juri Gargarin – Special am Montag, 12.April in der „Morningshow“ – nur auf Radio Sonnenschein!

Foto: wikipedia