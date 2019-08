Radio Sunshine – Programm

(ab 19.08.2019)

Monday

06:00 – Morning Show

09:00 – Mr. Music mit Walter

12:00 – Mahlzeit

14:00 – Spotlight mit Barbara

15:00 – Sunshine am Nachmittag

18:00 – Sunshine Drivetime

19:00 – Kulturzeit mit Barbara

20:00 – Sunshine by Night

22:00 – Sunshine Dance Sound

04:00 – Sunshine by Night

05:00 – Sunshine Morning

Tuesday

06:00 – Morning Show

09:00 – Mr. Music mit Walter

12:00 – Mahlzeit

14:00 – Spotlight mit Barbara

15:00 – Sunshine am Nachmittag

18:00 – Sunshine Drivetime

20:00 – Sunshine by Night

22:00 – Sunshine Dance Sound

04:00 – Sunshine by Night

05:00 – Sunshine Morning





Wednesday

06:00 – Morning Show

09:00 – Mr. Music mit Walter

12:00 – Mahlzeit

14:00 – Spotlight mit Barbara

15:00 – Sunshine am Nachmittag

18:00 – Sunshine Drivetime

20:00 – Sunshine by Night

22:00 – Sunshine Dance Sound

04:00 – Sunshine by Night

05:00 – Sunshine Morning





Thursday

06:00 – Morning Show

09:00 – Mr. Music mit Walter

12:00 – Mahlzeit

14:00 – Spotlight mit Barbara

15:00 – Sunshine am Nachmittag

18:00 – Sunshine Drivetime

20:00 – Sunshine by Night

22:00 – Sunshine Dance Sound

04:00 – Sunshine by Night

05:00 – Sunshine Morning





Friday

06:00 – Morning Show

09:00 – Mr. Music mit Walter

12:00 – Mahlzeit

14:00 – Spotlight mit Barbara

15:00 – Sunshine am Nachmittag

18:00 – Sunshine Drivetime

20:00 – Sunshine Dance Sound

04:00 – Sunshine by Night

05:00 – Sunshine Morning





Saturday

06:00 – Sunshine am Samstag

09:00 – Mr. Music mit Walter

12:00 – Mahlzeit

15:00 – Sunshine am Nachmittag

18:00 – Sunshine am Abend

19:00 – Sunshine Party Sound

20:00 – Sunshine Dance Sound

04:00 – Sunshine by Night

05:00 – Sunshine Morning





Sunday

07:00 – Sunday Radio

11:00 – Kulturzeit mit Barbara (Wh.)

12:00 – Mahlzeit

14:00 – Sunshine am Nachmittag

17:00 – Sunshine Drivetime

21:00 – Sun-Time with DJ Magu

22:00 – Sunshine Party Sound

00:00 – Sunshine Dance Sound

04:00 – Sunshine by Night

05:00 – Sunshine Morning