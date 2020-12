RAI Südtirol – Heute im Fernsehen: In memoriam Siegfried Pircher (Wappelesiegi)

Siegfried Pircher lebte im Altersheim von Lana und half dort in der Küche mit. Jahrzehnte lang hat er den Menschen in seiner Umgebung Werbeaufkleber und Kaugummi verschenkt. Daher sein Übername „Wappele-Siegi“. Eine späte Leidenschaft war das Fotografieren. Der Film von Günther Haller zeigt den Tagesablauf des kommunikationsfreudigen Mannes. Siegfried Pircher verstarb am 22.November 2020.

Er war auch Stammgast im Radio Sonnenschein-Studio um seine Musik-Wünsche loszuwerden.



Sendetermin: Freitag 11. Dezember um 21:44 – TV RAI Südtirol