Ranking der meistgenutzten YouTube-Videos aller Zeiten nach der Anzahl der Views bis November 2022 – (in Milliarden)

Stand 19. November 2022

Baby Shark Dance | #babyshark Most Viewed Video | Animal Songs | PINKFONG Songs for Children

Luis Fonsi – Despacito ft. Daddy Yankee

Johny Johny Yes Papa – THE BEST Song for Children | LooLoo Kids

Ed Sheeran – Shape of You [Official Video]

Bath Song | CoComelon Nursery Rhymes & Kids Songs

Wiz Khalifa – See You Again ft. Charlie Puth [Official Video] Furious 7 Soundtrack

Phonics Song with TWO Words – A For Apple – ABC Alphabet Songs with Sounds for Children

Mark Ronson – Uptown Funk (Official Video) ft. Bruno Mars

Учим цвета Разноцветные яйца на ферме Miroshka Tv – Colorful Eggs on a Farm

PSY – GANGNAM STYLE (강남스타일) M/V

