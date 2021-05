Raphael ist der neue Praktikant bei Radio Sunshine

Das Sunshine Team bekommt Zuwachs durch einen neuen Praktikanten: Raphael versucht in den nächsten Wochen Einblick in die Arbeit eines Radiosenders zu gewinnen. Er besucht aktuell die 3 Oberstufe in der Landesberufsschule Bozen in der Fachrichtung Informatik. Ihm hat schon immer das Technische und Logische an der Technik interessiert und er freut sich darauf, in diesen Wochen so viel Neues mitzunehmen wie nur möglich.