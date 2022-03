Rapsöl statt Diesel – Warum wir damit aufgehört haben – Video

Rapsöl als Dieselersatz, das war Anfang der 2000er ein richtiger Hype. 🚜 In der Landwirtschaft wurden viele Fahrzeuge mit selbst hergestelltem Pflanzenöl betrieben. Das funktioniert und ist sogar gut fürs Klima. Die Pflanze bindet beim Wachstum die selbe Menge CO₂ an sich, wie sie später beim Verbrennen wieder ausstößt, deshalb ist Rapsöl als Kraftstoff klimaneutral. Der Trend war allerdings nur von kurzer Dauer. In diesem Video geht es um die Geschichte, warum sich Rapsöl und Pflanzenöle generell bisher nicht als Treibstoff durchgesetzt haben und warum das sinnvoll wäre.