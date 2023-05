RAS – RAI – Inbetriebnahme des neuen Senderstandortes St. Walburg – Kuppelwies

Die Rundfunkanstalt Südtirol RAS und die RAI teilen mit, dass ab Donnerstag, den 25. Mai 2023, alle



Fernsehprogramme der RAS und die Hauptprogramme der RAI des MUX–R (Rai Südtirol,



Rai 1, Rai 2, Rai 3) vom neuen Senderstandort „Kuppelwies“ in der Zone Hofer–Mais in St. Walburg



ausgestrahlt werden.



Die Mobilfunkdienste und die Spartenprogramme der RAI auf MUX–A und MUX–B werden am 6. Juni



2023 am neuen Senderstandort in Betrieb genommen.

Um die Programme weiterhin empfangen zu können, müssen die Hausantennen in Richtung des



neuen Standortes ausgerichtet werden. Es ist kein neuer Suchlauf notwendig. Die gesendeten Kanäle



bleiben unverändert. Die alte Sendeanlage wird noch bis zum 6. Juni 2023 parallel in Betrieb bleiben



und dann abgeschaltet.