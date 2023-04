RAS strahlt ab heute landesweit ServusTV Österreich aus

Die RAS verbreitet ab heute Montag 3. April 2023 auch das Programm ServusTV Österreich in ganz Südtirol. ServusTV Österreich überträgt Premium-Sportereignisse und stellt auch Südtirol immer wieder in den Mittelpunkt seiner Sendungen.

Ab heute strahlt die RAS mit ServusTV Österreich ein weiteres Fernsehprogramm in hochauflösender HD-Qualität über die frei verfügbaren Übertragungskapazitäten des landesweiten DVB-T Sendenetzes auf Kanal 42 aus.

Zu diesem Anlass besuchten Landeshauptmann Arno Kompatscher und der kaufmännische Geschäftsführer der Servus Medien GmbH Harald Maier die RAS, um die offizielle Inbetriebnahme vorzunehmen.

ServusTV Österreich bietet ein 24-Stunden-Vollprogramm. Dazu gehören neben täglichen News auch Premium-Sport mit den Qualifikationsspielen zur UEFA Euro 2024, der UEFA-Champions League und der UEFA Europa League; zudem überträgt ServusTV Österreich auch die Rennen der Formel 1 und des MotoGP.

Auch Eigenproduktionen zum Alpenraum und Berichte über Brauchtum und Volkskultur stellen einen hohen Anteil des Programms von ServusTV dar. Die preisgekrönten Formate „Bergwelten“ oder „Heimatleuchten“ stellen immer auch Südtirol mit in den Mittelpunkt der Sendungen.

Die RAS überträgt nun mit ServusTV Österreich landesweit insgesamt 19 Fernsehprogramme in hochauflösender HD-Qualität. Für den Empfang des neuen Fernsehprogramms muss ein

Sendersuchlauf gestartet werden. Informationen über den Empfang können unter www.ras.bz.it/de/fernsehen/ abgerufen werden.

Im Bild v.l.: Peter Silbernagl Präsident der RAS, Harald Maier ServusTV, Georg Plattner Direktor der RAS, Hugo Moroder Technischer Direktor der RAS

RAS trasmette ServusTV Austria sul territorio provinciale

Oggi inizia la trasmissione del programma austriaco ServusTV in tutto l’Alto Adige. ServusTV Austria mette al centro della propria programmazione eventi sportivi di alto livello senza tralasciare contenuti riguardanti anche l’Alto Adige.

La RAS è in grado di diffondere un ulteriore programma televisivo in alta definizione grazie alla capacità trasmissiva della rete DVB-T ancora disponibile sul canale 42. Si tratta di ServusTV Austria della società Red Bull GmbH, accessibile a tutti da oggi.

Per questa occasione così importante, RAS ha ufficializzato la messa in onda di ServusTV Austria alla presenza del Presidente Arno Kompatscher e del direttore commerciale della società austriaca Servus Medien GmbH Harald Maier.

L’offerta di ServusTV Austria si articola nell’arco delle 24 ore. Oltre ai notiziari quotidiani, il palinsesto è ricco di eventi sportivi premium come le partite di qualificazione per la UEFA Euro 2024, la UEFA Champions League e la UEFA Europa League ma non c’è solo calcio: ServusTV dà spazio anche alle gare di Formula 1, del MotoGP e tanto altro.

Servus TV Austria produce inoltre programmi sulla regione alpina e reportage sui costumi e la cultura popolare che arricchiscono la programmazione quotidiana. I format più apprezzati come „Bergwelten“ o „Heimatleuchten“ pongono anche l’Alto Adige al centro dell’attenzione.

Con ServusTV Austria, sono 19 i programmi televisivi in qualità HD ad alta risoluzione trasmessi dalla RAS in Sudtirolo. Per ricevere il nuovo programma televisivo è necessario avviare una ricerca dei canali.

Le informazioni sulla ricezione sono disponibili sul sito www.ras.bz.it/it/televisione/

Bozen/Bolzano, 03.04.2023