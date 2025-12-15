

Relaunch der RAS-App bringt Schweizer Sender, Rai Südtirol und neue Komfortfunktionen

Die Rundfunkanstalt Südtirol (RAS) hat ihre App umfassend überarbeitet und um zahlreiche neue Funktionen erweitert. Ziel des Relaunches ist es, den Zugang zu Information und Unterhaltung noch komfortabler, moderner und barrierefreier zu gestalten.

Neu in der App sind unter anderem der direkte Zugriff auf Rai Südtirol sowie auf Schweizer Programme. Zudem bietet die RAS-App jetzt einen Zweikanalton mit Originalton (Englisch) oder einer barrierefreien Tonspur mit Audiodeskription für Menschen mit Sehbehinderung. Ergänzt wird das Angebot durch praktische Servicefunktionen wie die „Start-von-Anfang“-Option für laufende Sendungen, eine übersichtliche Webcam-Ansicht und persönliche Kalender-Vormerkungen.

„Mit dem Relaunch bieten wir der Bevölkerung ein deutlich erweitertes und zeitgemäßes Angebot“, erklärt RAS-Präsident Peter Silbernagl. Die App sei ein weiterer Schritt, um hochwertige Inhalte einfach und für alle zugänglich zu machen.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Direkter Zugang zu Rai Südtirol und Schweizer Programmen

Zweikanalton mit Originalton oder Audiodeskription

Laufende Sendungen von Beginn an neu starten

99 durchscrollbare Webcams für einen schnellen Wetterüberblick in Südtirol

Sendungen im persönlichen Terminkalender vormerken

Auch Landeshauptmann Arno Kompatscher unterstreicht die Bedeutung des Relaunches: „Die neue RAS-App zeigt, wie digitale Angebote den Zugang zu Information und Unterhaltung verbessern können. Besonders wichtig ist mir, dass Barrierefreiheit und Service für alle Nutzerinnen und Nutzer im Mittelpunkt stehen.“ Die App präsentiere sich nun schneller, intuitiver und vielseitiger.

RAS-Direktor Georg Plattner ergänzt: „Wir freuen uns, mit der erweiterten App noch mehr Komfort und Barrierefreiheit bieten zu können – vom zusätzlichen Programmangebot über zeitversetztes Fernsehen bis hin zu praktischen Servicefunktionen wie Webcams und persönlicher Sendungsplanung.“

Die neue RAS-App ist ab sofort im Google Play Store und im App Store verfügbar.