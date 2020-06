Repair Café – Alte Notebooks wieder funktionstüchtig!

Die Techniker des Repair Café haben bereits ihre Arbeit aufgenommen, um die von Bürger*innen und Unternehmer*innen zur Verfügung gestellten Laptops auf ihre Funktionstüchtigkeit zu überprüfen. Die Geräte können noch bis 23. Juni 202 abgegeben werden.

In Zusammenarbeit mit dem Ost West Club startete die Gemeinde Meran Ende Mai die Aktion „Laptops in die Schule!“ zur unbürokratischen Unterstützung von Familien: Private und Unternehmen können alte, aber noch funktionstüchtige Notebooks für bedürftige SchülerInnen und Familien spenden.

„Zahlreiche Meraner Familien mit gleich mehreren schulpflichtigen Kindern haben in der Coronakrise und darüber hinaus Bedarf an Laptops für den Heimunterricht. Während der Unterrichtszeiten wird der Laptop der Familie, falls vorhanden, oftmals durch Eltern im Home-Office benötigt. Dieser Bedarf besteht nicht nur derzeit, sondern auch nach den Sommerferien, denn die Schulpläne für September sehen teilweise auch noch Fernunterricht vor“, erklärte Bürgermeister Rösch.

„Für eine einfache Videokonferenz, Textverarbeitungen o.Ä. genügen auch Laptops und Notebooks, die schon einige Jahre alt sind. Viele Private und Unternehmen, die höhere Ansprüche an die Geschwindigkeit und Leistungsfähigkeit ihrer Geräte haben, haben ihre alten Laptops mittlerweile durch neue ersetzt“, so Rösch.

Die Techniker des Repair Cafés des Ost West Clubs überprüfen die abgegebenen Notebooks auf ihre Funktionstüchtigkeit überprüfen und übergeben diese anschließend an die Direktionen der Meraner Schulsprengel. Dort werden sie unbürokratisch an bedürftige SchülerInnen und Familien verteilt.

Private können ihre Laptops noch bis 23. Juni 2020 täglich zu Bürozeiten im Rathaus (Sekreteriat des Bürgermeisters, Zimmer 113 im 1. Stock des Rathauses) abgeben. Unternehmen haben die Möglichkeit, die Laptops zwei Mal pro Woche – am Dienstag und am Donnerstag jeweils von 8 bis 12 Uhr – beim Bauhof in der Kuperionstraße abzugeben. Eine Terminvereinbarung vorab ist nicht erforderlich.

Quelle: Gemeinde Meran