„Repair Café“ feiert Geburtstag – und das gleich 2-fach!

15 Jahre Repair-Café-Gedanke weltweit – 10 Jahre in Südtirol!

Nachhaltiges Flicken, das Spaß macht

Seit 15 Jahren existiert der Repair-Café-Gedanke unter dem Motto „Wegwerfen? Denkste!“. Was einst in den Niederlanden begann, hat sich in den letzten Jahren zu einer weltweiten Bewegung entwickelt. Heute gibt es bereits 3.584 Repair-Cafés in Dutzenden von Ländern, vereint durch eine gemeinsame Haltung: Das kreative Reparieren und Wiederbeleben von Gegenständen bedeutet für uns nicht nur nachhaltiges Engagement, sondern auch Begegnung, Lernen und gemeinsamen Spaß.

In Südtirol feiert das erste Repair-Café Italiens dieses Jahr sein 10-jähriges Bestehen. Gegründet wurde es vor genau 10 Jahren in Meran von Florian Mayr unter der Trägerschaft des ost west club est ovest (www.ostwest.it). Heute ist die Idee des Repair-Cafés auch in vielen anderen Orten in Südtirol lebendig.

Das Jubiläum wird gebührend gefeiert!

Am 31. März 2025 lädt der ost west club est ovest alle Repair-Café-Teams aus Südtirol (und eventuell dem Trentino) sowie alle Interessierten zwischen 9 und 99 Jahren zu einem besonderen Treffen in Meran ein.

Wann: 31. März 2025

Wo: ost west club est ovest, Schwimmbadstr. Nr. 2/A, 39012 Meran

Uhrzeit: 19:00 – 21:00 Uhr

Ab 19:00 Uhr wird im Repair-Café der besonderen Art wieder gelötet, geschraubt und genäht – ganz im Sinne des nachhaltigen Selber-Reparierens. Ab 21:00 Uhr feiern wir unser 10-jähriges Bestehen in den Räumlichkeiten des ost west clubs – einem Ort, an dem wir seit jeher unsere Projekte umsetzen dürfen.

Neues Projekt: „Temporary Kleiderkammer“ / Tauschbörse für Klamotten

Im Rahmen der OEW-Initiative „Move the Date“ eröffnen wir zusätzlich eine „temporary Kleiderkammer“ / Tauschbörse für Klamotten. Hier haben alle Teilnehmenden die Möglichkeit, ihre Schrankhüter auszusortieren und gleichzeitig neue Lieblingsstücke für den Sommer zu finden. Bei der Kleidertauschbörse können bis zu fünf saubere, gut erhaltene Kleidungsstücke (Kinder-, Frauen-, Männerbekleidung in allen Größen, Taschen, Schuhe und Accessoires) gegen neue Stücke eingetauscht werden. Ein perfekter Rahmen für eine nachhaltige Kleiderwahl und einen guten Austausch.

Seien Sie dabei!

Erleben Sie ein kreatives, gemeinschaftliches Event rund ums Reparieren, Austauschen und nachhaltiges Handeln. Wir freuen uns auf viele Teilnehmer*innen und ein unvergessliches Fest der Reparaturkultur!

Kontakt:

ost west club est ovest

Schwimmbadstraße Nr. 2/A, 39012 Meran

www.ostwest.it

Weitere Details zur Kleidertauschbörse und zur OEW-Initiative finden Sie auf der Webseite: https://oew.org/it/movethedate/

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf ein spannendes Event zum 10-jährigen Jubiläum des ersten Repair-Cafés in Südtirol!