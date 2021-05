Retter auf 2 Rädern: eine wertvolle Dienstleistung – Soccorritori su 2 ruote: un servizio prezioso

Zwei neue Motorräder erweitern seit 2020 die Motorradstaffel des Weißen Kreuzes; somit verfügt diese Dienstleistung nun über vier Maschinen auf dem neuesten Stand der Technik. Die Motorradstaffel wurde als Pilotprojekt ins Leben gerufen und ist nun seit knapp einem Jahr fester Bestandteil der breit aufgestellten Tätigkeitspalette des Landesrettungsvereins.

Seit 2018 gibt es innerhalb des Weißen Kreuzes die Motorradstaffel. Das ursprüngliche Pilotprojekt sah landesweit drei Standorte vor, an denen jeweils zwei Motorräder positioniert werden sollten. Man einigte sich auf einen schrittweisen Ausbau dieser Dienstleistung. 2020 wurden eben zwei weitere Motorräder angeschafft. Derzeit hat diese Gruppe unter der Leitung von Vorstandsmitglied Stephan Dissertori ihren Standort in Bozen, am Hauptsitz der Landesleitung des Weißen Kreuzes.

Die Motorräder verfügen über einen Tempomaten, was den mittels Konvention organisierten Patrouillendienst auf der A22 erheblich erleichtert. Die zusätzlich angebrachten Metallkoffer bieten genügend Platz für die speziell angefertigten Rettungsrucksäcke. Ausgestattet sind die Motorräder außerdem mit einem vollelektronischen Fahrwerk mit verstellbarer Federvorspannung, LED-Scheinwerfern, Kurvenlichtern, einer Zweiwege-Quickshift-Schaltung sowie mit einer Berganfahrhilfe. Sämtliche Funktionen tragen insgesamt zu mehr Sicherheit bei.

Um sich in die Riege der Einsatzfahrzeuge des Weißen Kreuzes einzureihen, wurden die neuen Maschinen mit dem neuen Design versehen. Dieses wurde Anfang 2020 neu entwickelt und sorgt für maximale Sichtbarkeit im Straßenverkehr, ausgezeichnete Funktionalität sowie einen ästhetischen Wiederkennungswert.

Nun verfügt die Motorradstaffel über vier Motorräder, mit welchen sie den Dienst auf der A22 effizienter abdecken kann.

Zudem ist es künftig auch möglich, zeitgleich an Sanitätsdiensten teilzunehmen. Dies war bisher mit nur zwei Motorrädern nicht machbar, ohne gleichzeitig auch der Verpflichtung gegenüber der A22 nachzukommen. Um auch personell gut aufgestellt zu sein, wird die Staffel von den derzeit 13 Mitarbeitern auf 30 aufgestockt. Die entsprechenden Fahrprüfungen wurden jüngst im Safety Park in Pfatten abgehalten. Und das Interesse an dieser ehrenamtlichen Tätigkeit auf zwei Rädern, die natürlich auch rettungsdienstliche Erfahrung voraussetzt, ist sehr groß. Übrigens: Um wiederum der Sicherheit Rechnung zu tragen, finden regelmäßig Fahrsicherheitstrainings in Pfatten statt.

Einige Daten zur Tätigkeit: Im Vorjahr leisteten die Freiwilligen der Motorradstaffel knapp 1000 Stunden und legten mehr als 23.000 Kilometer zurück. Insgesamt verzeichnete die Staffel 174 Transporte, darunter 39 Einsätze und 33 Labortransporte, beispielsweise zum Transport von Covid-19-Abstrichen.

Soccorritori su due ruote: un servizio prezioso

Due nuove moto sono state aggiunte alla squadra di motosoccorso della Croce Bianca nel 2020. Di conseguenza, questo servizio ha ora quattro mezzi all’avanguardia. La squadra di motosoccorso è stata lanciata come progetto pilota e ora è parte integrante della vasta gamma di attività dell’Associazione provinciale di soccorso da poco meno di un anno.

La squadra di motosoccorso esiste all’interno della Croce Bianca dal 2018. Il progetto pilota originariamente prevedeva tre postazioni in tutta la provincia, in ognuna delle quali sarebbero state posizionate due moto. Si è deciso di espandere gradualmente questo servizio. Nel 2020 sono state acquistate altre due moto. Attualmente questo gruppo, guidato dal membro del Consiglio Direttivo Stephan Dissertori, è situato a Bolzano, presso la sede della direzione provinciale della Croce Bianca.

Le moto sono dotate di cruise control, che facilita notevolmente il servizio di pattugliamento sulla A22 regolato da una convenzione.

Le valigette di metallo aggiunte offrono abbastanza spazio per gli zaini di salvataggio appositamente realizzati. Le moto sono anche dotate di sospensioni elettroniche con molla regolabile, proiettori a LED, luci di curva, un cambio quickshift a due vie e assistenza alla partenza in salita. Tutte le caratteristiche contribuiscono a una maggiore sicurezza.

Per unirsi alle file dei veicoli di intervento della Croce Bianca, le nuove moto hanno ricevuto il nuovo design. Questo è stato recentemente sviluppato all’inizio del 2020 e garantisce la massima visibilità nel traffico stradale, un’eccellente funzionalità e un valore estetico di riconoscimento.

La squadra di motosoccorso ha ora quattro moto con le quali può coprire il servizio sulla A22 in modo più efficiente. Inoltre, in futuro sarà anche possibile garantire contemporaneamente servizi di assistenza sanitaria. Questo prima non era fattibile con solo due moto, non potendo allo stesso tempo adempiere all’obbligo verso l’A22. Per essere ben posizionato in termini di personale, la squadra sarà aumentata dagli attuali 13 collaboratori a 30. I relativi test di guida si sono tenuti recentemente al Safety Park di Vadena. E l’interesse per questa attività di volontariato su due ruote, che naturalmente richiede anche esperienza nei servizi di soccorso, è molto grande. A proposito: per tenere ancora una volta conto della sicurezza, a Pfatten si tengono regolarmente dei corsi di formazione sulla sicurezza di guida.

Alcuni dati sull’attività: Nell’anno precedente, i volontari della squadra di motosoccorso hanno effettuato quasi 1000 ore e percorso più di 23.000 chilometri. In totale, la squadra ha registrato 174 trasporti, tra cui 39 interventi e 33 trasporti di laboratorio, ad esempio per il trasporto di tamponi Covid 19.