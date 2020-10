Südtiroler Rifflblech: Amy Winehouse – Valerie (Riffl cover)

9 Musiker verteilt über Lana-Toblach-Luttach-Sterzing-Brixen-Gröden haben mit ihrer Gruppe Südtiroler Rifflblech vor wenigen Tagen einen neuen Titel von Amy Winehouse veröffentlicht.

Infos der Gruppe findet ihr auf ihrer Homepage https://www.rifflblech.com – unter Facebook: https://de-de.facebook.com/rifflblech und Instagram https://www.instagram.com/rifflblech/

Wer wir sind:

Südtiroler Rifflblech, so nennt sich das Brass Ensemble, bestehend aus sechs Blechbläsern, einem Schlagzeuger und zwei Sängerinnen, welche sich im Laufe ihres Musikstudiums in Südtirol, Österreich und Deutschland gefunden haben.

Unser Ziel ist es, Musik aller Genres auf höchstem Niveau als „Südtiroler Rifflblech“ zu präsentieren. Eine stilistische Gratwanderung, oder Musik ohne Grenzen. Unser Repertoire reicht von überlieferter Volksmusik, böhmischmährischer Blasmusik, über schmissig- und waghalsige Eigenkompositionen, bis hin zu herzergreifenden Arrangements aus Pop und Rock und aktuellen Charthits. Dieses abwechslungsreiche Programm lässt für Jung und Alt keine Wünsche offen.



Welche musikalische Idee steckt hinter „Rifflblech“?

Mit dem „Südtiroler Rifflblech“ haben wir uns eine Möglichkeit geschaffen, unserer Begeisterung zur Blasmusik freien Lauf zu lassen und diese auch mit vielen Musikliebhabern zu teilen. In unserem stets wachsenden Repertoire befinden sich böhmisch-, mährische „Standards“ von Mosch, Hutter, etc. bis hin zu immer mehr Eigenkompositionen. An die Veranstaltungen angepasst, können wir zusätzlich unser traditionelles Programm mit dem musikalischen Beitrag der charmanten Sängerinnen Lucia Kastlunger und Tamara Rieder ergänzen.

Musik von Robbie Williams, Aretha Franklin, bis hin zu Queen, Die Toten Hosen und Amy Winehouse heizt jedes Festzelt an. Es freut uns dabei, dass dieseMischung aus Tradition und poppiger Partymusik auf offene Ohren stößt.

Dies ermöglicht uns zum einen an Tradition festzuhalten und zum anderen, neue Wege zu gehen, ganz im eigenen Stil.



Wege und Ziele:

Die stete Entwicklung der Band erlaubt es uns, an neuen Plänen zu schmieden, wie unter anderem neue Musikvideos, CD-Aufnahmen und Teilnahme an Festivals im In- und Ausland. Abhängig von den aktuellen

Sicherheitsbestimmungen zur Eindämmung von Covid-19 soll im nächsten Jahr eine Tour mit neuem Programm geplant werden.



Das Video zu „Valerie“:

Mit Florian Maurer von EXO VISUAL&MEDIA haben wir einen optimalen Partner gefunden, der uns mit seinem Drehbuch bis hin zum fertigen Schnitt des Videos, viel Freude bereitet hat.

Die Geschichte beschreibt die eines jungen Mannes, der noch immer in eine Frau verliebt ist, die er sich zurückholen will. Entschlossen, gut gekleidet, gestylt und mit Blumen gerüstet steht er nach einem langen steinigen Weg vor ihrer Tür, doch leider wird er von ihr zurückgewiesen. Doch noch während er auf einer Parkbank das Erlebte verarbeitet, meint es das Schicksal gut mit ihm und er lernt eine neue Dame kennen, was vielleicht für die Fortsetzung einer weiterenLiebesromanze sprechen könnte.

Ton:

Die Musik zum Video stammt von Amy Winehouse und wurde von der Gruppe Südtiroler Rifflblech im Newport-Studio in St. Lorenzen aufgenommen.



Film:

Drehbuch, Kamera und Produktion by EXO VISUAL&MEDIA.



Danke:

Wir danken allen die uns zur Erstellung dieses Musikvideos geholfen und uns unterstützt haben:

Florian Maurer, Stefan Pineider, und Lisa Maurer fürs Video, Robert Neumair, Armin Rainer und Werner Costapiei für die Tonaufnahme, Blumengeschäft „Blumen Mittermaier“, Busunternehmen Kofler, Wohnungsinhaberin Kofler Annalisa, Friseursalon „Hildegard“ des Rainer Peter und Kleidergeschäft „La Bamba“.