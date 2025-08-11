Rock-Feuerwerk in Algund – Squealer feiern fulminantes Comeback nach 21 Jahren – Fotos

Am Samstag 9. August 2025, bebte der Festplatz in Algund: Die legendäre AC/DC-Coverband Squealer aus Oberlana kehrte nach unglaublichen 21 Jahren Bühnenpause zurück – und lieferte ein Konzert, das noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Bereits mit den ersten Akkorden sprühten Funken – nicht nur aus den Gitarrenverstärkern, sondern auch in den Augen der zahlreichen Fans, die sich aus Nah und Fern eingefunden hatten. Klassiker wie Highway to Hell, T.N.T. und The Jack jagten in perfekter AC/DC-Manier über den Platz, und das Publikum sang, klatschte und rockte ausgelassen mit.

Ein entscheidender Teil des Erfolgs war die erstklassige Soundanlage von redmoon.bz.it, umgesetzt von Valentin Ratschiller & Co. – glasklarer Klang, druckvoller Bass und eine Lautstärke, die den Spirit eines echten Rockkonzerts perfekt einfing.

Die Energie auf und vor der Bühne war förmlich greifbar: Luftgitarren im Publikum, geballte Fäuste im Takt und ein kollektives Mitsingen, das bis weit in die Nacht zu hören war. Viele sprachen von einem Gänsehautmoment, als Sänger „Calli” und Band das Publikum für einen Refrain allein weitersingen ließen – und tausend Stimmen zu einer wurden.

Mit diesem Comeback haben Squealer bewiesen, dass 21 Jahre Pause nur ein Wimpernschlag sein können, wenn die Leidenschaft für Rock ’n’ Roll ungebrochen ist. Das Konzert endete unter tosendem Applaus – und dem Versprechen: „Das war nicht das letzte Mal!“

Band:

Thomas „Calli“ Calliari (vocals),

Mike Arquin (lead guitar),

Andy Franzelin (rhythm guitar),

Dieter Oberkofler (bass), T

Tom von Wallpach (drums)

Stil: Hardrock / (Early) AC/DC

Location: Oberlana (BZ)

Lebensdauer: 1998-2004; ab 2025

Fotos

(Walter Wiedenhofer)