Rocknet Academy 5 am Start

Nach den begeisterten Rückmeldungen der ersten vier Ausgaben folgt nun „Rocknet Academy 5“: Die neueste Initiative von rocknet.bz bietet drei Rock- und Pop-Formationen aus Südtirol kostenfrei Coachings zur Weiterbildung mit anerkannten Musikexperten an. Die beste Academy-Band erhält am Ende der Coachings die Studio-Produktion eines eigenen Songs und das entsprechende Video. Bands können sich noch bis zum 30. November 2019 für die Teilnahme bewerben.

Seit mehr als 30 Jahren kümmert sich der Verein rocknet.bz um die Förderung von Südtiroler Rockbands – unter anderem zu Beginn mit der Liedermacher-Initiative „Liederszene Südtirol“, danach mit dem School’s Out Open Air und mit dem „Rocknet Live Award“. Die neueste Initiative nennt sich „Rocknet Academy“: Dabei werden drei Rockbands von Experten in den Bereichen Songwriting, Arrangements, Gitarren/Keyboards, Rhythm section, Stimmen und Management „gecoacht“.

Am Ende wird die Siegerband gekürt, mit der die Academy in einem professionellen Tonstudio eine Single produziert; danach wird noch ein Video in Auftrag gegeben. „Ziel ist es, dass die drei Bands nach diesen Coachings bestens für die erfolgreiche Ausübung ihrer künstlerischen Tätigkeit vorbereitet sind“, sagt rocknet.bz-Präsident Willy Vontavon.

Als Koordinator der Coachings konnte wiederum Chris Kaufmann gewonnen werden; weitere Coachs sind unter anderem Valerio Depaola, Daniel Faranna (Opas Diandl), Jörg „Warthy“ Wartmann, Kurt Oberhollenzer, Cristiano Postal, Martin Perkmann und Marco Facchin.

„Die Rocknet Academy entwickelt sich mit jeder Ausgabe weiter“, sagt Chris Kaufmann. „So haben wir bereits in der zweiten Ausgabe die Reihenfolge der Coachings verändert, sodass am Ende jede der drei Bands das fertige Demo eines Songs erhielt, an dem bei jedem Coaching gearbeitet wurde“. Auch der im Vorjahr vollzogene Wechsel der Location war erfolgreich: Nach drei Ausgaben im Brunecker Jugendzentrum UFO fand die Academy 2018 in Bozen statt.

Die Reaktionen der Musiker sind begeistert: Im ersten Jahr beteiligten sich Imbus, Sagorah, Backlash, Darklight, Mahana und Frozen Ra!n an der Academy, in der zweiten Ausgabe beteiligten sich Firedrops, Suicide Night und „Atop The Hill“. Bei der dritten Ausgabe beteiligten sich „Cathval“, Michael Aster und die „Punkcakes“, und im Vorjahr hießen die drei Bands „Smashing Tumbler“, „Last Chance“ und „Lost Zone“. Letztere gewannen den Bewerb und damit die professionelle Produktion einer Single und eines Videos, die vor einigen Tagen im Rahmen eines Live-Konzertes präsentiert wurden.

Interessierte Bands können sich auf der Homepage academy.rocknet.bz weitere Infos holen; die Bewerbungen müssen bis 30. November 2019 eingehen. Bereits am 10. Dezember wird das Academy-Team entscheiden, welche der Bewerber-Bands an den Coachings teilnehmen werden.

Für die Bands ist die Teilnahme an der Rocknet Academy kostenfrei; die Initiative wird vom Amt für deutsche Kultur der Autonomen Provinz Südtirol und von der Stiftung Sparkasse finanziert.

Weitere Infos:

Online: http://academy.rocknet.bz