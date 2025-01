Rockqueen Ina Pross hat heute (25.01.2025) ihre neue Single „You & Me“ veröffentlicht – Video

Rockqueen Ina Pross hat heute (25.01.2025) ihre neue Single „You & Me“ veröffentlicht – Ein emotionales Liebeslied mit viel Gefühl**

Bozen – Die charismatische Rockqueen Ina Pross hat am 25. Januar 2025 ihre neue Single „You & Me“ veröffentlicht – ein gefühlvolles Liebeslied, das eine neue, sanfte Seite der erfahrenen Künstlerin zeigt. Nach 25 erfolgreichen Jahren auf der Bühne präsentiert Ina mit diesem Song eine emotionale Ballade, die tief unter die Haut geht.

„You & Me“ entstand in Zusammenarbeit mit dem talentierten Gitarristen Matteo Rossetto. Harmonische Gitarrensoli und Inas kraftvolle Stimme verschmelzen zu einem intimen Klangbild, das die Sehnsucht nach Nähe und die Entdeckung verborgener Gefühle spürbar macht.

Der eingängige Refrain „I didn’t know, you liked me, but now I see, you love me secretly, finally“ beschreibt die Magie einer unerwarteten Liebeserkenntnis, während Zeilen wie „Don’t leave me alone, please baby come home“ die Verletzlichkeit und Hoffnung der Liebe einfangen.

Das dazugehörige Musikvideo wurde in der malerischen Kulisse von Mantua gedreht und verbindet Inas Leidenschaft für Musik mit ihrer Liebe zu Oldtimern.

Ina Pross, die sich in der Musikszene Deutschlands, Italiens, Österreichs und der Schweiz einen Namen gemacht hat, bleibt mit dieser Single ihrer künstlerischen Vision treu. „You & Me“ ist ab sofort auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar und bietet einen Vorgeschmack auf ihr bald erscheinendes Album.

Entdecken Sie die emotionale Seite der Rockqueen und lassen Sie sich von ihrer Musik verzaubern!

