Rom sagt Nein zu verpflichtenden Präsenztests in der Schule.

In einem Rundschreiben an Manager und Schulämter erklärt der neue Abteilungsleiter des Bildungsministeriums, Stefano Versari, dass „der derzeitige nationale Gesetzesrahmen keine Möglichkeit vorsieht, die Inanspruchnahme von Schulleistungen der verpflichtenden Durchführung von diagnostischen Screenings unterzuordnen“.



Der Abteilungsleiter fügt hinzu, dass die Bestimmungen durch Maßnahmen der Präsidenten der Regionen und der autonomen Provinzen Trient und Bozen sowie der Bürgermeister „nur in Fällen außergewöhnlicher und außerordentlicher Notwendigkeit aufgrund des Vorhandenseins von Ausbrüchen oder eines extrem hohen Risikos der Ausbreitung des Virus Covid 19 oder seiner Varianten in der Schulpopulation aufgehoben werden können.“

Quelle: https://www.video33.it