Rooftop – Happy For Today

Die Single Happy For Today ist das 7. Release der südtiroler Band ROOFTOP.

In der Nummer geht es um das Glücklichsein im Moment, alles schlechte mal aus zu blenden bzw. zu beseitigen und sich von niemanden die gute Laune nehmen zu lassen. Lukas Augscheller, der die Lyrics geschrieben hat, startete den Song genau so langsam wie auf der Aufnahme und wollte nach den ersten Zeilen einfach mal aus der tristen Natur des Liedes ausbrechen, so kam der Tempowechsel im Song zu Stande.

Die Strophe die (fast schon lächerlich) von Glück und Sorglosigkeit erzählt hebt dann den Sinn des Titels richtig hervor. Die „Hater“ repräsentieren im Song einfach Menschen die einem abhalten glücklich zu sein.

Die Abwechslung und die vielen kleinen Überraschungen im Song geben der Nummer Besonderheit und Feuer unterm Arsch.

Wie schon bei der vorherigen Single Sing Along wurde wieder mit dem Produzenten Chris Kaufmann im Blessville Studio gearbeitet. Nach der Vorproduktion von Lukas und Florian im Homestudio und der Zusammenarbeit mit Chris wurde dann der Mix von Dominik Aster gemacht. Das Musikvideo von Samuel Heuberger Reichert wurde im Jänner mithilfe von Schausspieler/Innen und Tänzer/Innen professionell gedreht und kommt zusammen mit dem Song am 16.02.2020 um 20:00 Uhr auf YouTube heraus. Außerdem ist der Song auf allen Streamingportalen erhältlich und bald im Radio zu hören.

Titel: Happy For Today

Interpret: Rooftop

Komposition und Lyric: Lukas Ausgcheller

Produzent: Chris Kaufmann

Mix: Dominik Aster

Master: Adam Chamberlain

Dauer: 02‘56‘‘