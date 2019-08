Rooftop – Sing along (Official Video)

Die Single „Sing Along“ ist das sechste Release der südtiroler Band ROOFTOP, wobei dieser Song der

erste ist, der nicht ausschließlich im Home-Studio vom Leadsänger und Gitarristen Lukas Augscheller

produziert wurde. Die englischsprachige Nummer handelt von Trennung und Sehnsucht. Lukas, der

den Text und die Musik geschrieben hat, bringt durch seine Stimme viele Emotionen und teilweise

auch Probleme zum Ausdruck, die er im vergangenen halben Jahr selbst erfahren hat. Die Mischung

von Intimität und kritischen Situationen in Beziehungen geben der Single nicht nur einen sehr

persönlichen-, sondern auch einen sehr nachvollziehbaren Touch.



Zum ersten Mal hat die Band dann mit dem Produzenten Chris Kaufmann gearbeitet der, nach der

Vorproduktion von Lukas, intensiv an diesem Song mitgewirkt hat. Der Mix kommt von Dominik

Aster, der auch das erste Mal mit der Band gearbeitet hat. Durch die Zusammenarbeit dieser

Parteien lässt sich durchaus sagen, dass sich die Qualität dieser Arbeit von der bisherigen Arbeit von

ROOFTOP abhebt.



Das Musikvideo wurde von Samuel Heuberger Reichert in Zusammenarbeit mit dem Model Maya

Laimer und einigen Bandszenen Professionell gedreht und wird zusammen mit dem Song auf

YouTube am 25.08.19 released. Der Song ist ab diesem Datum dann auch auf allen

Streamingportalen erhältlich.

Video auf youtube

Titel: Sing Along

Interpret: ROOFTOP

Komposition und Lyrics: Lukas Augscheller

Produzent: Chris Kaufmann

Mix: Dominik Aster

Master:

Dauer: 3‘55‘‘