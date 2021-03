Rote Zonen in Italien: hier erfahren Sie, was Sie tun dürfen und was verboten ist

Bewegungen, kommerzielle Aktivitäten, Schule und Sport. Die Regeln der roten Zone, die vom Dpcm vom 2. März 2021 vorgesehen sind, werden sich ab Montag, 15. März insgesamt auf zehn Regionen Italiens und die Provinz Trient erstrecken. Und zu Ostern, am 3. – 4. und 5. April in ganz Italien. Hier erfahren Sie, was Sie tun können und was in der roten Zone verboten ist.

Ab Montag 15. April 2021 gelten neue Regeln, mit denen versucht wird, den Anstieg der Infektionen, der seit sechs Wochen anhält, zu stoppen. Gesundheitsminister Roberto Speranza hat die neuen Verordnungen unterzeichnet, die ab Montag, den 15. März, für einen Zeitraum von 15 Tagen in Kraft treten werden. Emilia Romagna, Friaul-Julisch Venetien, Latium, Lombardei, Marken, Piemont, Apulien, Venetien und die Autonome Provinz Trient werden im roten Bereich liegen, zusätzlich zu Kampanien und Molise, die im roten Bereich bleiben. Alle anderen Regionen werden im orangefarbenen Bereich liegen. Eine Überprüfung der Daten von der Basilicata ist in Arbeit. Nur Sardinien bleibt im weißen Bereich. Bozen geht im orangefarbenen Bereich im Lichte der aktualisierten Daten über die Inzidenz. Ändern Sie, im Vergleich zu den Maßnahmen der Abriegelung an Weihnachten genommen, einige Bestimmungen in den roten Zonen, wo es verboten sein wird, um Freunde und Verwandte zu besuchen, außer an den Ostertagen, dh am 3. – 4. und 5. April. In der orangefarbenen Zone sind Restaurants und Bars geschlossen, nur Take-away und Heimservice sind möglich.

Hier sind die Maßnahmen im Detail

In den orangen Zonen

Sind die Schulen geöffnet?

Ja, das sind sie. Von den Kindergärten bis zu den Mittelschulen gehen alle Schüler regelmäßig in den Unterricht, in den Gymnasien ist vorgesehen, dass zwischen 50 und 75 Prozent der Schüler anwesend sind und die anderen im Fernunterricht. Je nach Ansteckungssituation können die Gouverneure jedoch in Gemeinden oder Provinzen, in denen die Ansteckungsrate 250 Fälle pro 100.000 Einwohner übersteigt, oder bei plötzlichen Ausbrüchen Einschränkungen beschließen und Schulen schließen.

Ist es möglich, zum Mittagessen auszugehen?

Nein, Bars und Restaurants sind für die Öffentlichkeit geschlossen. Sie können nur für die Lieferung nach Hause oder zum Mitnehmen geöffnet bleiben, in diesem Fall bis 22 Uhr, mit Ausnahme von Betrieben ohne Küche, die ab 18 Uhr keine Speisen zum Mitnehmen mehr verkaufen dürfen. Es ist auf jeden Fall verboten, in der Nähe der Räumlichkeiten zu konsumieren.

Ist es erlaubt, Verwandte oder Freunde zu besuchen?

Es ist erlaubt, einmal am Tag, zwischen 5 und 22 Uhr, (bis zu zwei Personen mit begleitenden Kindern unter 14 Jahren oder behinderten Menschen in Gewahrsam) in ein einzelnes Haus zu ziehen um die dort lebenden Menschen zu besuchen. Aber nur innerhalb Ihrer Gemeinde, denn in orangefarbenen Zonen können Sie das Gemeindegebiet nicht verlassen. An den drei Feiertagen und Vorfeiertagen, von Ostern bis einschließlich Ostermontag, wird die Bewegung zum Besuch von Freunden und Verwandten unter den gleichen Bedingungen innerhalb der Region erlaubt.

Welche Bewegungen sind erlaubt?

In Ihrer Gemeinde können Sie sich frei bewegen, aber um außerhalb zu gehen, brauchen Sie eine Selbsterklärung aus Gründen der Arbeit, des Studiums, der Gesundheit oder der Notwendigkeit.

Ist es möglich, in Zweitwohnungen zu gehen?

Ja, unter Zweitwohnungen versteht man Wohnungen, in die man immer gehen kann, innerhalb und außerhalb der Region, auch wenn sie in der roten Zone liegen, nur zum eigenen Haushalt und wenn sie nicht von anderen Personen bewohnt werden. Sie müssen vor dem 15. Januar 2021 Eigentümer oder Mieter des Hauses sein. Kurzzeitvermietungen sind ausgeschlossen.

Wo können Sie Sport treiben?

Überall, in der eigenen Gemeinde, auch in Parks und Gärten, aber immer im Freien und als Einzelperson, wobei ein Abstand von zwei Metern zu anderen Menschen einzuhalten ist. Auch in Vereinen und Outdoor-Sportzentren. Turnhallen und Schwimmbäder sind geschlossen.

Sind die Geschäfte geöffnet?

Ja, alle Geschäfte sind zu den üblichen Zeiten geöffnet, außer an den Wochenenden, wenn Einkaufszentren und Galerien geschlossen sind und Lebensmittel- und Gemischtwarenläden geöffnet sind.

Sind Museen und Ausstellungen geöffnet?

Nein, sie sind ebenso geschlossen wie Kinos, Theater und kulturelle Einrichtungen.



In den roten Zonen



Sind Schulen geöffnet?

Nein, im Gegensatz zu dem, was bis vor einiger Zeit geschah, sind in der roten Zone alle Schulen aller Stufen geschlossen, einschließlich der Kindergärten und alle Klassen sind in Fernunterricht, außer für Kinder mit Behinderungen.

Sind Bars und Restaurants geöffnet?

Wie in der orangen Zone bleiben Bars und Restaurants geschlossen. Sie können nur mit Heimservice oder Takeaway bis 18 Uhr arbeiten, außer in Betrieben ohne Küche. Weinbars und Geschäfte mit alkoholfreien Getränken können nach diesem Zeitpunkt weiterhin Speisen zum Mitnehmen verkaufen.

Können Sie Ihr Haus frei verlassen?

Nein, in der roten Zone brauchen Sie für jede Bewegung eine Selbsterklärung, die besagt, dass Sie nur aus beruflichen, gesundheitlichen oder notwendigen Gründen zirkulieren. An Ihren Wohnsitz, Ihr Domizil oder Ihre Wohnung dürfen sie immer zurückkehren.

Ist es erlaubt, das Haus zu verlassen, um Familienmitglieder zu besuchen?

Nein, es sind keine Besuche erlaubt, außer für nicht-selbständige Personen, die Hilfe oder Unterstützung benötigen, und in diesem Fall kann ein Erwachsener mit maximal zwei Minderjährigen gehen. Das Verbot fällt jedoch nicht auf den 3., 4. und 5. April, an denen es erlaubt ist (maximal zwei Personen mit zwei Kindern unter 14 Jahren), Freunde und Familie in einem Haus zu besuchen, nur einmal am Tag, auch wenn man sich innerhalb der Region bewegt.

Kann man in Zweitwohnungen umziehen?

Der Umzug in eine Zweitwohnung, ist zusammen mit Ihrer Familie immer erlaubt, wenn Sie die Zweitwohnung schon lange vor dem 15. Januar 2021 besessen oder gemietet haben. Sie können in Zweitwohnungen, auch in einer anderen Region und sogar in der roten Zone gehen. Es gibt jedoch einige Regionen, die Verordnungen erlassen haben, die dies ausdrücklich verbieten. Dies kann jedoch nur derjenige tun, der einen Eigentumstitel vorweisen kann (er kann eine Kopie vorlegen oder selbst beglaubigen) und unter der Bedingung, dass die Wohnung nicht von Personen bewohnt wird, die nicht zum Haushalt des Eigentümers gehören.

Können zwei Partner, die in verschiedenen Städten arbeiten, wieder zusammengeführt werden?

Ja, sie können sich immer wieder in dem Haus treffen, in dem sie normalerweise leben, wenn sie zusammen leben.

Welche Sportarten können ausgeübt werden?

Körperliche Aktivität, d.h. einfaches Gehen, kann nur in der Nähe der eigenen Wohnung erfolgen, während sportliche Aktivität innerhalb der eigenen Gemeinde möglich ist. Aber immer allein und im Freien, wobei ein Abstand von zwei Metern zu anderen Menschen eingehalten werden muss. Geschlossene Clubs und Sportzentren auch im Freien.

Sind Friseure und Kosmetikstudios geöffnet?

Nein, im Gegensatz zu früher müssen in der roten Zone Friseure, Barbiere und Kosmetikstudios geschlossen bleiben. Außerdem sind alle Geschäfte geschlossen, mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Kiosken, Buchhandlungen, Tabakläden, Haushaltswarengeschäften, Parfümerien, Kosmetikgeschäften, Eisenwarengeschäften, Computergeschäften, Mechanikern, Wäschereien oder der Haustierpflege. Und alle wesentlichen Dienstleistungen für Haushalt und Körperpflege.