Rund um den Weltwassertag steht die Stadt Brixen im Zeichen des Wassers

Infotafeln und Aktionen an fünf Brunnen in der Altstadt von Brixen informieren und sensibilisieren die Passantinnen und Passanten, achtsam mit dem kostbaren Gut umzugehen.

Alljährlich rufen die Vereinten Nationen zum Weltwassertag am 22. März auf. Dieses Jahr beleuchtet der Tag den „Wert des Wassers“.

Auch die Stadt Brixen nimmt den Weltwassertag zum Anlass, ihr hochwertiges Trinkwasser zu feiern. Unter dem Motto „Die Kostbarkeit des Wassers – Refill your bottle“ machen die Brixen Tourismus Genossenschaft, die Stadtwerke Brixen AG und die Gemeinde Brixen gemeinsam auf das kostbare Gut aufmerksam. Vom 19. bis 26. März 2021 rücken sie mit Thementafeln und Aktionen an fünf Brunnen in der Altstadt das Wasser in den Mittelpunkt und machen es erlebbar.

„Wir genießen einen Luxus, von dem 1,8 Milliarden Menschen nur träumen können“, sagt Karl Michaeler, Geschäftsführer der Stadtwerke Brixen AG. „Im Unterschied zu anderen Regionen der Welt steht uns in Brixen und Umgebung das wichtigste Grundversorgungsmittel ganz selbstverständlich jederzeit und scheinbar unbegrenzt zur Verfügung, ob zu Hause oder an 48 frei zugänglichen Trinkwasserbrunnen. Es fließt verpackungsfrei aus dem Wasserhahn. Ein 0-km-Lebensmittel.“

„Bei den Installationen und Aktionen an den fünf ausgewählten Brunnen“, sagt Lidia Prader, Mitarbeiterin der Brixen Tourismus Genossenschaft und verantwortlich für das Thema Nachhaltigkeit, „geht es darum, die Selbstverständlichkeit unseres Wasserkonsums zu durchbrechen. Ein Thema, das alle angeht, Einheimische wie Gäste gleichermaßen.“

Das Wasser mit all unseren Sinnen und bewusst zu erleben, das ist die Einladung, die Passant*innen und Passanten am Brunnen im Postpark vorfinden. Sie werden zum Innehalten und achtsamen Trinken aufgefordert. Um Fakten und Daten geht es beim Brunnen am Domplatz. Er vermittelt die hohe Qualität und die vom Sanitätsbetrieb kontinuierlich geprüfte Reinheit des Brixner Wassers. Der Michaelsbrunnen in der Albuingasse hingegen erzählt die Geschichte der Brixner Brunnen. Und der Brunnen in der Altenmarktgasse stoppt die Interessierten mit einer Installation aus Plastikflaschen: Trotz der hohen Qualität und der ständigen Verfügbarkeit von Trinkwasser, fallen pro Tag rund 3.400 Plastikflaschen im Recyclinghof Brixen an. „Wasser vom Brunnen statt Plastikmüll“ lautet also das vierte Thema, das in der Woche vom 19. bis 26. März bespielt wird.

Genau zum Weltwassertag am 22. März lädt Kuno Prey, einer der Künstler des diesjährigen Brixen Water Light Festivals powered by Durst zu einer besonderen Sensibilisierungsaktion ein: Wir trinken gut 2 Liter pro Tag. Welches Wasser wir konsumieren, spielt dabei eine Rolle. Die Auswahl von regionalen Wassersorten über importierte Edelmarken ist groß. Doch wie unterscheiden sich diese geschmacklich? Am Löwenbrunnen bzw. vor dem Tourismusbüro bietet Kuno Prey am 22. März eine Wasserverkostung an.

Alle fünf Thementafeln bei den Brunnen stehen unter dem Motto „Die Kostbarkeit des Wassers – Refill your bottle“. „Brixen“, sagt Umweltstadtrat Peter Natter, „legt großen Wert auf die Umwelt, auf die Erhaltung der Ressourcen und auf die Bewahrung der einzigartigen Naturräume.“ Daher geht die Sensibilisierungskampagne in Brixen weit über die Woche rund um den Weltwassertag hinaus: Im Sinne eines nachhaltigen Wirtschaftens durch das Sich-Besinnen auf lokale Produkte und kurze Kreisläufe haben eine Kooperationsgruppe vom Ploseberg und die Brixen Tourismus Genossenschaft bereits im Sommer 2019 das Projekt: „Refill your bottle“ ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Besucherinnen und Besucher zum ressourcenschonenden Handeln anzuregen, Einweg-Plastik zu vermeiden und ein Bewusstsein für die Kostbarkeit des Wassers zu schaffen. Die Menschen werden aufgefordert, ihre eigenen Flaschen an den mit „Refill“-Schildern gekennzeichneten Trinkwasserbrunnen aufzufüllen.

Was bisher seinen Schwerpunkt im Plosegebiet hatte, geht 2021 in die nächste Runde und wird auf die gesamte Destination ausgeweitet. „Die Stadtwerke Brixen AG hat sämtliche Trinkwasserbrunnen im Gemeindegebiet von Brixen mit neuen Trinkwasserplaketten mit dem Refill-Logo versehen. Alle diese Brunnen führen geprüftes, qualitativ hochwertiges Trinkwasser“, sagt Karl Michaeler.

Um die Refill-Aktion und das nachhaltige Handeln und Denken in den Köpfen zu verankern, hat die Brixen Tourismus Genossenschaft eine Alternative zur Einweg-Plastikflasche entwickelt. „Die eigens produzierte Edelstahlflasche kann man bereits am Infopoint der Brixen Tourismus Genossenschaft und in den Hütten auf der Plose für 9,95 € kaufen“, so Lidia Prader. Im Laufe des Jahres wird die Flasche in der Acquarena und in weiteren Betrieben in Brixen erhältlich sein.

Ungewohnte Einblicke zum Thema Wasser und zum bewussten Umgang mit dieser kostbaren Naturressource bietet das Water Light Festival powered by Durst im Mai. Lichtkunstinstallationen und künstlerische Arbeiten von Kulturschaffenden aus ganz Europa prägen dann die Altstadt von Brixen.