Sarfon – Wert Schun Gian (feat. Berise) | Official Music Video

“Wert Schun Gian”, der neue Song von Sarfon und Berise.

Der Song thematisiert schwierige, depressive Phasen und den Versuch trotz aller Widrigkeiten einen gewissen Optimismus zu entwickeln. So passt er irgendwie auch gut in diese Zeit, in der besonders viele Menschen schwierige Phasen durchlaufen.

Sarfon ist das neue Alter-Ego des international erfolgreichen DJ/Producers Narfos, der vor allem durch Hits wie “Breaking News” und “Polkaholica” einer breiteren Masse bekannt wurde. Erwähnenswert sind Millionen von Streams auf Spotify, YouTube, Soundcloud etc. und Hunderttausenden von monatlichen Hörern.

Berise ist der Gründer, Frontmann und Sänger der seit 11 Jahren bestehenden, nicht mehr aus Südtirol wegzudenkenden Band Shanti Powa. In den letzten Jahren ist er auch als Solokünstler sehr aktiv. 2020 wurde er als der zweitbeste Reggae Sänger Italiens ausgezeichnet. Seit ein paar Jahren ist er auch als MC/Sänger Teil von Wicked and Bonny.

Der Alias Sarfon wird für Songs, die mehr auf Lyrics fokussiert und nicht dem Genre Hard EDM (wie die Werke von Narfos) zuordenbar sind, verwendet.