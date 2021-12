Was als „Das Leben ist ein Schlager“ begann, ist heute ein Hit für sich. In den letzten acht Jahren entwickelte der Schauspieler und Kabarettist sein Programm stetig weiter. Heute haben der Applaus und die Begeisterung des Publikums über die beeindruckende Verbalakrobatik Oliver Baiers, die nunmehrige „Schlager Schlachtung“ von Österreich bis nach Deutschland und weiter in die Schweiz getragen.

Mitschnitt vom 4. Oktober 2010 im StadtTheater Walfischgasse.