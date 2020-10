Peter Obexer: SCHLAGER, TUSSIS & TRALLALA

Peter Obexer ist ein waschechter Villnösser. Wie Reinhold Messner.

Als Musikredakteur bei Rai Südtirol stand Peter Obexer auf allen Achttausendern der

Schlagerwelt.



In seinen Sendungen „Peters Music Box“ und „Wochenend & Sonnenschein“ hatte er alle

großen Stars der internationalen Musikszene zu Gast – von Andreas Gabalier über

Andrea Berg, Peter Maffay, Giorgio Moroder, David Garrett, Jürgen Drews, Michelle,

Stefanie Hertel, Christina Stürmer u.v.a.



Jetzt enthüllt Peter Obexer in seinem ersten Buch („Schlager, Tussis & Trallala“), wie er

es trotz Sprachfehler zum bekanntesten DJ und Radiomoderator in Südtirol brachte. Er

verrät die prickelnden Backstage-Geheimnisse der Sternchen und Stars.



Er entzaubert die „Links a Madl, rechts a Madl“-Schunkelszene als Glitzerwelt voller

Lügen und Intrigen, in der es um heiße Flirts geht. Um Kamele. Um Champagner & Koks.

Und um eine falsche Miss Südtirol.



Das über 200 Seiten starke Buch von Peter Obexer erscheint am 28. Oktober 2020 im

Verlag Edition Arob und ist in allen guten Buchhandlungen erhältlich.

ISBN 978-88-88396-23-1

Hardcover – 220 Seiten

Preis Italien: Euro 23,90

Preis Ausland (D-A-CH): 24,90