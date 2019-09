So schnell kann es gehen, innerhalb 24 Stunden vom Sommer in den Herbst. Gestern (5. September 2019) gab es in Bozen noch 30 Grad, heute nicht mal mehr 20 Grad. Im Hochgebirge, über 2500 m, gibt es den ersten Wintereinbruch (im Bild Stilfserjoch), noch mehr und noch weiter herunter schneit es am Sonntag, vor allem in den Dolomiten, schrieb Landesmeterologe Dieter Peterlin auf Facebook.