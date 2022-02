Schneefälle in Südtirol: Bevölkerungsschutz ruft zu verstärkter Vorsicht auf

LPA – Die Bewertungskonferenz für den Zivilschutzstatus in der Agentur für Bevölkerungsschutz hat für den 14. Februar 2022 auf Grundlage des Warnlageberichts beschlossen, zu verstärkter Vorsicht aufzurufen.

Aus dem Warnlagebericht des Landeswarnzentrums in der Agentur für Bevölkerungsschutz geht hervor, dass am Dienstag, 15. Februar 2022 ein mäßiges Gefährdungspotenzial für Schneefälle im Tal zu erwarten ist. Für das Wipptal,Sterzing und Brenner gilt morgen die Warnstufe Orange, für den Vinschgau und das Pustertal die Warnstufe Gelb. Der Zivilschutzstatus Aufmerksamkeit-Alfagilt derzeit landesweit bereits wegen des epidemiologischen Notstands Covid-19.

Schneefälle ab heute Abend bis in die Tallagen

Das Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz sagt Schneefälle mit Schneemengen von 10 bis zu 20 Zentimetern voraus. Am Abend nähert sich ein Italien-Tief, am Abend und in der Nacht auf morgen und bis morgen um die Mittagsstunden sind Niederschläge zu erwarten, am meisten am Zillertaler Hauptkamm und in den Dolomiten mit bis zu 25 bis 30 Zentimetern Neuschnee auf den Bergen. Vor allem im oberen Pustertal fallen in denTallagen rund 15 Zentimeter Neuschnee. In der Nacht liegt die Schneefallgrenze bei 400 Metern, morgen liegt sie zwischen 400 und 900 Meter Meereshöhe.

Auf Berg- und Passstraßen sind Verkehrsbehinderungen möglich.

Fahrzeuge mit Winterausrüstung ausstatten, auf schneebedeckte Fahrbahnen achten

Die Mitarbeiter des Landesstraßendienstes sind in Bereitschaft, die Fahrzeuge sind einsatzbereit. Die Bevölkerung ist angehalten, aufmerksam zu sein, Fahrten auf die notwendigen zu beschränken und die Fahrzeuge mit Winterausrüstungauszustatten, unterstreicht der Direktor des Landeswarnzentrums Willigis Gallmetzer.

Warnlagebericht

Das Landeswarnzentrum in der Agentur für Bevölkerungsschutz veröffentlicht täglich den Warnlagebericht, in dem das Gefährdungspotential vonNaturgefahren auf der Grundlage von vier Alarmstufen bewertet wird. Die Warnstufe Orange für Schneefälle im Tal weist am morgigen Dienstag auf eine mäßige Gefahr und die Möglichkeit von Verkehrsbehinderungen hin, die WarnstufeGelb auf geringes Gefahrenpotential für kleinräumige Ereignisse, die auftreten können. Auch wo im Warnlagebericht die Warnstufe Grün aufscheint, sind lokale Schäden und Unannehmlichkeiten nicht auszuschließen.

Informationen zum Warnlagebericht, der auch abonniert werden kann: warnungen.provinz.bz.it

Informationen zu Verkehr und Mobilität, Wetter und Lawinen

Informationen zur Verkehrssituation gibt’s laufend aktualisiert im Internetportal der Landesverkehrsmeldezentrale und auf www.suedtirolmobil.info, zur Wetterlageauf wetter.provinz.bz.it und zur Lawinensituation unter www.lawinen.report sowie zum Zivilschutzstatus auf www.provinz.bz.it/sicherheit-zivilschutz/zivilschutz/.