Schock für alle Fahrschüler und alle Fahrschulen

„Nach Jahrzehnten der gesetzlichen Mehrwertsteuerbefreiung der Fahrschulen hat der italienische Staat auf Grund eines Urteils des EUGH (europäischer Gerichtshof) vom 14.03.2019 die Mehrwertsteuer auch bei Fahrschulleistungen eingeführt. Widerwillig müssen wir somit bei all unseren Dienstleistungen rückwirkend ab 02.09.2019 die Mehrwertsteuer von 22 % anwenden.“

„Es ist uns wichtig Ihnen mitzuteilen, dass wir absolut gegen diese Maßnahme sind, welche wieder einmal nur den Endverbraucher schädigt und eine professionelle Ausbildung unsinnigerweise verteuert. Diese Besteuerung soll rückwirkend für 5 Jahre angewandt werden, was für alle Südtiroler- Fahrschulen aber auch national für ca. 7.000 Betriebe existenzbedrohend ist.“

„Die Südtiroler- Fahrschulen haben in einer gemeinsamen Sitzung am 06.09.2019 in Bozen beschlossen, gegen diese willkürliche Aktion vorzugehen.“

„Wir werden auf nationaler Ebene politisch und wirtschaftlich gegen diese Maßnahme kämpfen und hoffen sie abwenden zu können, heisst es abschliessend in einer Pressaussendung der Südtiroler- Fahrschulen.“