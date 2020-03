SCHÜRZENJÄGER STEVY singt über den Coronavirus – Video

STEVY, der Frontmann der SCHÜRZENJÄGER hat die Auftrittspause, bedingt durch den Corona-Virus, genutzt und sich kreativ betätigt. Inspiriert (oder frustriert) durch die derzeit herrschende Quarantäne in Tirol ist dann der Song „Auf Amol“ entstanden, den er dann auch gleich musikalisch umgesetzt hat. Damit nicht genug – das dazu selbst gedrehte Video wurde auf Facebook innerhalb von 24 Stunden mehr als 70.000 mal angesehen und ein paar tausendmal geteilt. Damit war klar – der Song muss auch an die Rundfunksender – STEVY hat einen Song geschrieben, der in die Rubrik Mundart-Pop oder österr. Liedermacher passt. „AUF AMOL“ – Musik & Text und interpretiert von STEVY (Stefan Wilhelm).