Schw4rz – Los

Seit 20. Oktober 2020 ist das Musikvideo zur Single „Los“ des Musikers Philipp Schwarz, welcher besser unter seinem Künstlernamen Schw4rz bekannt ist, online.

Der neue Song des jungen Psairers vermittelt Leichtigkeit und zaubert jedem/r HörerIn ein Lächeln ins Gesicht.

Das dazugehörige Video wurde größtenteils auf dem malerischen Timmelsjoch gedreht. Dabei wird eine Geschichte von Zusammenhalt und Liebe erzählt.



Schw4rz selbst macht sich im Laufe des Clips daran, den Berg zu erklimmen, in der Hand eine dunkelviolette Schatulle. Am Gipfel angekommen, zieht er aus seiner Tasche ein Foto, auf welchem eine junge Frau zu sehen ist, die das Bild genau an dem Ort aufgenommen hat. Gemeinsam mit einer lila Hortensie legt er das Bild auf den Berggipfel. Wie das Video weitergeht, sehen Sie sich am Besten selbst an.

Das Video

Besonders beeindruckend sind dabei die atemberaubenden Landschaftsaufnahmen am herbstlichen Timmelsjoch.

Videoaufnahmen, Schnitt und Bearbeitung wurden dabei von Christl Pro Media umgesetzt und das Drehbuch von Schwarz punktgenau verwirklicht.

Die Rensonanz auf das Video und die Single, welcher laut Schw4rz dem Genre Vampire Dream Pop zuzuordnen ist, ist durchaus positiv und wird vom Publikum bestens angenommen.

Der Song hat auf jeden Fall Hit Potential und passt in jedes Radioprogramm.

Mit „Los“ geht die Solokarriere des Musikers, nach seinem ersten Album welches vor einem Jahr veröffentlicht wurde, in die 2. Runde und wir dürfen uns in nächster Zeit auf die Veröffentlichung vieler neuer Songs freuen, welche Schw4rz alle selbst komponiert, textet und aufnimmt.

Wenn Sie jetzt neugierig sind, können Sie unter folgenden Links gerne reinhören und sich ein eigenes Bild machen.

Für weitere Fragen und Feedbacks steht Philipp Schwarz gerne jederzeit zur Verfügung.

Facebook. https://www.facebook.com/schw4rz.music

Youtube. https://www.youtube.com/channel/UCiE1qj-CW2hu6O9XROrwFFA

Instagram. https://www.instagram.com/schw_4_rz/?fbclid=IwAR1EojTUwq9VIo0moqXV4N0h525-smgzrOXeShA8QapdeA-rdZIIYm8WeI8