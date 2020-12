Schw4rz – Summer [Demo]

Und bold isch Summer

Und bold isch Herbscht

Wenn dor Winter sich ibers Lond leg

Und bold isch Tog

Und bold isch Nocht

hon i wirklich geleb?

‚Sommer‘ im Passeirer Dialekt.

All content is licensed under a AKM/AUME License unless otherwise specified.

© Schw4rz/ V4mpyre Dre4m Pop Records/ 2020