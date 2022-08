SEAB geht das Problem der Wasserverluste in Bozen seit Jahren systematisch und vorausschauend an

Hydraulische Netzmodellierung: Es handelt sich um ein eigenständiges Projekt, bei dem mithilfe spezialisierter Software Simulationen zur Unterteilung des gesamten Netzes in Teilnetze durchgeführt werden; in diesen Teilnetzen kann dann der Wasserdruck an die Erfordernisse angepasst, bzw. reduziert werden, was einerseits zur Verminderung der Verluste führt und andererseits eine schnelleren Ortung der Leckagen ermöglicht;