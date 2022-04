SGS entwickelte eine neue Simulation für einen Atom-Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland – Video

Our team developed a simulation for a plausible escalating war between the United States and Russia using realistic nuclear force postures, targets and fatality estimates. It is estimated that there would be more than 90 million people dead and injured within the first few hours of the conflict. For more, see https://sgs.princeton.edu/the-lab/plan-a

SGS entwickelte eine neue Simulation für einen Atom-Krieg zwischen den Vereinigten Staaten und Russland, indem er realistische Kernkrafthonors, Targets und Todesschätzungen verwendet. Es wird geschätzt, dass in den ersten Stunden des Konflikts mehr als 90 Millionen Menschen tot und verletzt wären.

Dieses Projekt ist mit der Notwendigkeit motiviert, die potenziell katastrophalen Folgen der aktuellen und russischen Nuklearkriegspläne hervorzuheben. Das Risiko eines Atomkriegs hat in den letzten zwei Jahren dramatisch zugenommen, da die Vereinigten Staaten und Russland langjährige Kernwaffenverträge aufgegeben haben, um neue Arten von Atomwaffen zu entwickeln und die Umstände zu erweitern, in denen sie Atomwaffen verwenden könnten.

Dieses vierminütige Video (oben) basiert auf unabhängigen Beurteilungen von aktuellen US-amerikanischen und russischen Faktoren, Kernkriegsplänen und Kernwaffenziele. Es verwendet umfangreiche Datensätze der derzeit eingesetzten Atomwaffen, Waffenrenditen, Waffenrenditen und möglichen Ziele für bestimmte Waffen sowie die Reihenfolge des Kampfes, welchen Waffen zu welchen Ziele in welcher Reihenfolge in welcher Reihenfolge in welcher Kriegsphase die Entwicklung der Entwicklung von der nukleare Konflikt von taktisch, auf strategische auf stadtziele Phasen.

Die daraus resultierenden unmittelbaren Todesfälle und Opfer, die in jeder Konfliktphase auftreten würden, werden mit Daten von Nukemap ermittelt. Alle Schätzungen der Todesfälle sind auf akute Todesfälle aus nuklearen Explosionen beschränkt und wären erheblich durch Todesfälle, die aus nuklearer Fallout und anderen langfristigen Effekten auftreten, erheblich zugenommen. Die Simulation wurde von Alex Wellerstein, Tamara Patton, Moritz Kütt und Alex Glaser, mit Hilfe von Bruce Blair, Sharon Weiner und Zia Mian, entwickelt. Der Sound ist von Jeff Snyder.

SGS developed a new simulation for a plausible escalating war between the United States and Russia using realistic nuclear force postures, targets and fatality estimates. It is estimated that there would be more than 90 million people dead and injured within the first few hours of the conflict.

This project is motivated by the need to highlight the potentially catastrophic consequences of current US and Russian nuclear war plans. The risk of nuclear war has increased dramatically in the past two years as the United States and Russia have abandoned long-standing nuclear arms control treaties, started to develop new kinds of nuclear weapons and expanded the circumstances in which they might use nuclear weapons.

This four-minute audio-visual piece is based on independent assessments of current U.S. and Russian force postures, nuclear war plans, and nuclear weapons targets. It uses extensive data sets of the nuclear weapons currently deployed, weapon yields, and possible targets for particular weapons, as well as the order of battle estimating which weapons go to which targets in which order in which phase of the war to show the evolution of the nuclear conflict from tactical, to strategic to city-targeting phases.

The resulting immediate fatalities and casualties that would occur in each phase of the conflict are determined using data from NUKEMAP. All fatality estimates are limited to acute deaths from nuclear explosions and would be significantly increased by deaths occurring from nuclear fallout and other long-term effects. The simulation was developed by Alex Wellerstein, Tamara Patton, Moritz Kütt, and Alex Glaser with assistance from Bruce Blair, Sharon Weiner, and Zia Mian. The sound is by Jeff Snyder.