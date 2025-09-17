Shitstorm gegen Jannik Sinner: Fedez attackiert Tennis-Star und löst Medien-Tornado aus!



Nach der schmerzhaften Niederlage im US-Open-Finale gegen Carlo Alcaraz wird Jannik Sinner unvermittelt in einen öffentlichen Skandal gezogen. Aus heiterem Himmel veröffentlichte der italienische Rapper Fedez eine provokante Instagram-Story mit Textauszügen aus seinem bald erscheinenden Song – und richtet seine Attacke diesmal gegen Jannik Sinner.

Die Worte treffen tief: „Der Italiener hat ein neues Idol, es heißt Jannik Sinner. Ein Vollblut-Italiener mit dem Akzent von Adolf Hitler.“ Eine unsensible Anspielung auf Sinners deutsche Muttersprache, die sofort Empörung auslöst. Doch Fedez bleibt nicht allein bei Sinner: Auch die Politikerin Elly Schelein und der 15-jährig an Leukämie verstorbene Carlos Acutis, kürzlich von Papst Leo XIV. heiliggesprochen, werden in dem Text attackiert.

Die sozialen Netzwerke explodieren. Fans zeigen sich entsetzt, es kommt zu massiven Protesten – in Mailand wurden zahlreiche Konzertkarten zurückgegeben. Innerhalb weniger Stunden ist der Musiker zum Symbol eines beispiellosen Shitstorms geworden.

Kommentar von Walter Wiedenhofer

Hier wird deutlich, wie gefährlich unbedachte Provokationen sein können. Fedez’ Aktion ist weniger künstlerischer Ausdruck, sondern wirkt wie gezielte Provokation auf Kosten anderer – gerade Sinner, der gerade einen emotionalen Tiefpunkt erlebt, wird damit in einen unnötigen Skandal hineingezogen. Es zeigt einmal mehr, wie schnell Social Media eine private Niederlage in eine öffentliche Kontroverse verwandeln kann.